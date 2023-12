Saw XI confermato da Lionsgate | uscirà prima di quanto pensiate

Leggi su movieplayer

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il ritorno di Jigsaw non è certo passato inosservato e dopo il successo del nuovo capitolo horror è in arrivo il sequel Saw XI chenei cinema a tempo di record. Il successo di Saw X ha spintoa mettere subito in cantiere un altro seguito della popolare saga horror. Ieri lo studio ha annunciato a sorpresa la messa in produzione di Saw XI, che avrà un uscita molto più vicina del previsto, visto che l'intenzione è farlo approdare nelle sale tra soli nove mesi. L'annuncio è stato fatto via Instagram in un post in cui è stata pubblicata un'immagine con numeri romani su sfondo grigio che indicano la data di uscita del film, il 27 settembre 2024. Il tutto è accompagnato dalla didascalia "Il gioco continua". Come sottolinea Variety, …