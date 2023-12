Sassuolo | Dionisi | “Arrabbiato con i miei giocatori”

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’allenatore delAlessioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta subita a Cagliari nel recupero: “Oggi abbiamo sbagliato, perché in 11 sarebbe finita in modo diversa. È successa la stessa cosa la scorsa giornata. Non possiamo permetterci questi errori“. Il tecnico neroverde ha poi proseguito: “Sonocon i, non possiamo finire in 10 tutte le partite. Stavamo giocando bene in un ambiente difficile. Oggi ci sono state tre partite in una. Ho deciso di difendere in modo diverso in 10 e stava funzionando. Sonoma non deluso, perché il campionato è lungo. Nel finale si è infortunato un altro difensore. Non ci possiamo permettere di rimanere in 10 per due partite consecutive, perché diventa tutto più dispendioso. Chi fa gli errori ...