Sarri “Il primo posto conta | un miracolo gli ottavi”

(Di martedì 12 dicembre 2023) MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Vedendoli in allenamento mi sembrano stimolati, spero che i ragazzi abbiano la testa sulla partita perchè il. E' una partita difficile da inquadrare, ma c'è qualcosa in ballo che può essere pesante. Noi abbiamo fatto unad andare aglidi finale, l'Atletico Madrid è di una categoria superiore a noi”. Così Maurizio, tecnico biancoceleste, nella conferenza stampa che precede l'ultima gara del girone di Champions League tra Atletico Madrid e Lazio. “Le possibilità di battere l'Atletico sono poche ma ce le vogliamo giocare – ha aggiunto il mister toscano – Spero sia cambiato poco rispetto alla partita scorsa, se non l'errore fatto in quei 30 secondi in cui abbiamo preso gol. Abbiamo fatto una partita di altissimo livello ...