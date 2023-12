Sara | Beatrice | Grecia | Vittorio e Perla al televoto | record nei sondaggi

Leggi su biccy

(Di martedì 12 dicembre 2023) Dopo essersi salvata all’ultimograzie ai voti dei fan diLuzzi,Ricci ieri sera al Grande Fratello è risultata la meno votata con appena il 3% delle preferenze (andando così direttamente in nomination). Ieri durante la puntataLuzzi,Menozzi,Colmenares eVatiero hanno raggiunto la Ricci in nomination, visto che sono stati i concorrenti più nominati dai loro compagni.aperto per: i risultati sono già chiarissimi. Sui social i telespettatori del Grande Fratello sono certi che ad uscire sarà proprio la Ricci e con percentuali da, magari con ...