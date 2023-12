Santa Lucia | nella Bergamasca 112mila bambini scartano i regali

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Oltrein provincia di Bergamo che aspettano il 13 dicembre per scartare in anticipo idelle feste che però al posto di Babbo Natale sono portati da, secondo una tradizione fortemente radicata in alcuni territori da Bergamo a Brescia, da Cremona a Mantova fino a Lodi. È quanto stima Coldiretti Bergamo nel sottolineare che il tradizionale appuntamento con lanata a Siracusa è festeggiato con l’acquisto die leccornie per i più piccoli. La giovane martire – sottolinea Coldiretti Bergamo – è venerata sia dai cattolici che dai protestanti, dalla Svezia alla Norvegia, passando per Finlandia e altri Paesi freddi con processioni di giovani ragazze, canti e filastrocche, dolci tipici e celebrazioni liturgiche. In Italia si ...