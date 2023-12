Santa Lucia | i giocatori dell’Atalanta in visita ai bimbi malati dell’ospedale Papa Giovanni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Bergamo. Rafael Toloi e Gianluca Scamacca della prima squadra, Pardel Piotr, Parilla Martin, Mattia Tavanti della Primavera e Alberto Masi dell’Under 23: sono loro iche nella giornata di martedì 12 dicembre hanno fattoai bambini ricoverati all’ospedaleXXIII grazie all’associazione “Amici della Pediatria”. Una, in occasione della ricorrenza di, che ha regalato una giornata speciale ai piccoli, felici di aver incontrato i loro idoli. E tanta la soddisfazione deiche non hanno mancato di ricordare l’importanza di dedicare momenti come questi a chi ne ha più bisogno.