Santa Lucia | dolci tipici regionali del giorno più corto dell’anno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) Si celebra il 13 dicembre: amata da grandi e piccini, in alcune regioni d’Italia è una vera e propria festa. Tradizionalmente, le regioni in cui la tradizione è più sentita sono Verona, Vicenza, Mantova, Brescia. Ma anche Bergamo, Udine, e alcune zone del Trentino. Inoltre, nel nord Europa, principalmente in Svezia, è presente la tradizione che festeggia la. Che sia nord o sud, è tradizione preparare dei: ecco qualche ricetta per prendere spunto., qualisi preparano? La cuccìa diè un tipico dolce siciliano. Che si prepara tradizionalmente con grano lessato mescolato a ricotta di pecora, gocce di cioccolato, frutta candita (di solito zucca) e un po’ di ...