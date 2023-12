Sanità | i sindacati scendono di nuovo in piazza

Leggi su anteprima24

Si mobilità anche la città di Avellino con il Nursing Up nell'ambito della mobilitazione generale per salvare lapubblicia e in difesea di tutti i professionisti del settore e i cittadini. L'appuntamento è per il 13 dicembre dalle ore 11:00 davanti la Prefettura di Avellino: "la manifestazione del 13 dicembre si inserisce in prosecuzione alla giornata di sciopero nazionale del 05/12 indetta dalla scrivente organizzazione Nursing-Up, insieme aiAnaoo Assomed e Cimo Fesmed.? Il Sistema Sanitario Nazionale sconta oltre un decennio di definanziamento con conseguenti gravi problemi che costringono migliaia di persone a rivolgersi a strutture private, mentre chi non può permetterselo rinuncia sempre di più a curarsi. A furia di tagliare in fatto di aspettativa di vita scendiamo in un solo anno da un invidiabile ...