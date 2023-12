Sanità | dieci leve per l' equità di accesso proposte da Salutequità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Servizio Sanitario Nazionale si basa su tre principi: universalità dell'assistenza,d'ai servizi, solidarietà anche di carattere fiscale per finanziare il sistema.Ma le cose ancora non vanno come dovrebbero e Salut, laboratorio italiano per l'analisi, l'innovazione e il cambiamento delle politiche sanitarie e sociali, lo ha sottolineato dalla sua nascita in piena pandemia, evidenziando più volte, nei suoi Report, le criticità del sistema e le possibili soluzioni.Ad esempio se per il prossimo anno è vero che potremo contare su 134 miliardi di finanziamento per il SSN, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio però, nell'analisi della Legge di Bilancio in corso di approvazione, ha già avvertito che “per il 2024 non si può escludere che l'insieme delle misure implichi una maggiore spesa superiore ...