Samsung Galaxy Fit3 è sempre più vicina e promette un’autonomia coi fiocchi

Samsung annuncia Galaxy A15 4G, A15 5G e A25

, piuttosto in anticipo, ha deciso di annunciare i nuovi modelli della serieA. Si tratta diA15,A15 5G eA25. Tutti e tre i nuovi telefoni condivideranno lo stesso ...

Galaxy S24 series, Samsung fissa obiettivo a 35 milioni di unità in un anno | Rumor HDblog

Una cascata di aggiornamenti in casa Samsung, tra One UI 6 e patch di sicurezza TuttoAndroid.net

Samsung Galaxy S24 Ultra: una fuga di notizie contrastante parla di specifiche della fotocamera aggiornate per il flagship in arrivo a gennaio

Secondo alcuni rapporti precedenti, l'imminente Galaxy S24 Ultra avrebbe abbandonato il suo obiettivo zoom 10x a favore di una fotocamera zoom 5x. Tuttavia, nuove informazioni contrastanti mettono in ...

Google Pixel 8 Pro è inferiore a Apple iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra e Xiaomi 13 Ultra con prestazioni della batteria deludenti

In base ad una nuova analisi, il Pixel 8 Pro non riesce a tenere il passo con la durata della batteria o le capacità di ricarica dei suoi colleghi. Di conseguenza, l'ultima ammiraglia di Google non ri ...