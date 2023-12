Sam Stosur è la nuova capitana dell'Australia di BJK Cup

Tennis Australia ha comunicato chesarà la nuova capitana della Nazionale femminile di Bille Jean King Cup . Vincitrice di otto Slam in carriera (1 in singolare, 4 nel doppio e 3 nel doppio misto),succederà a Alicia ...

Australian Open, Stosur lascia anche in doppio: “Il tennis è tutta la mia vita, continuerò a farne parte” Ubitennis

Tennis Australia ha comunicato che Sam Stosur sarà la nuova capitana della Nazionale femminile di Bille Jean King Cup . Vincitrice di otto Slam ...

Mewcombe Medal Winner Alex De Minaur Outlines Goals For 2024

Alex de Minaur says he wants to be ranked among the best tennis players in the world as he aims to crack the top 10 for the first time next year. The world No.12 heads into the new season full of ...