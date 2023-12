Salvini firma ancora la precettazione per lo sciopero del 15 dicembre | «Stop ridotto a 4 ore» I sindacati minacciano «bus lumaca»

(Di martedì 12 dicembre 2023) Intervieneuna volta con laMatteo, che hato la riduzione dellodei trasporti locali di venerdì 15da 24 a 4 ore. Dopo l’incontro al ministero dei Trasporti finito «con un nulla di fatto» secondo i, il ministro ha confermato la decisione già anticipata dopo il vertice: «Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto – dice– ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale. Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto ma anche mio dovere». Già sul piede di guerra i sindacalisti di Usb che già al tavolo conavevano ...

