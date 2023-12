Salutequità | ‘rilancio Ssn passa da approvazione Piano sanitario nazionale'  

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. , 12 dic. - (Adnkronos) - “Delle dieci leve che presentiamo oggi la più importante è la necessità di rilanciare il ruolo del livello centrale su tre grandi azioni: finanziamento del Ssn, programmazione della sanità, misurazione e valutazione delle performance delle regioni. Questo vuol dire che dobbiamo rivedere e innovare il modello di finanziamento del Serviziofacendolore da una quota uguale per ogni cittadino, il criterio standard attuale, alla più ampia e più corretta ripartizione di risorse guardando anche i determinanti sociali della salute, scolarizzazione, disoccupazione e povertà. Oggi il determinante sociale pesa soltanto per lo 0,75% del riparto del fondo”. Così all'Adnkronos Salute Tonino Aceti, presidente di, in occasione del primo summit ‘Equità e ...