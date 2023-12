Salto con gli sci | Coppa del Mondo femminile Engelberg 2023 Territorio inesplorato per le ragazze volanti

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ladeldicon gli sci è pronta a entrare in un. Anzi, sarebbe più corretto affermare che l’intero settore rosa sta per avventurarsi su un trampolino mai affrontato in precedenza. Nel weekend del 15 e 16 dicembre, lesi cimenteranno sul Gross-Titlis-Schanze di(Svizzera). L’impianto è ben conosciuto dai maschi, ma è assolutamente alieno all’altra metà del cielo. Non vi si sono infatti mai disputate gare ufficiali di alcun tipo dedicate a chi è privo del cromosoma Y. La Confederazione elvetica sta pertanto per diventare la diciassettesima nazione a organizzare una tappa del massimo circuito. L’ultima new entry era stata la Polonia, nel novembre 2022. ...