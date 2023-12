(Di martedì 12 dicembre 2023) Le festività natalizie imminenti stanno portando diverse notizie spinose alla Chiesa italiana che, di recente, ha visto la conversione del modello, ex 'più bello d'Italia' che ha deciso di prendere i ...

Salerno, parla un amico del prete fuggito con la parrocchiana: "Non ha retto la situazione"

Le festività natalizie imminenti stanno portando diverse notizie spinose alla Chiesa italiana che, di recente, ha visto la conversione del modello, ex 'più bello d'Italia' che ha deciso di prendere i ...

Salerno, parla un amico del prete fuggito con la parrocchiana: "Non ha retto la situazione" TGCOM

Sabrina Salerno: “Da due anni sono seguita da una stalker. Convivo con la paura” Radio Deejay

MAZZOCCHI, Ecco quanto è valutato dalla Salernitana

Uno dei nomi usciti nei giorni scorsi porta a Salerno e al laterale Pasquale Mazzocchi (28 anni), identikit che pare particolarmente adatto per più di un motivo. Intanto perché a Firenze arriverebbe ...

Cor Sport – Finalmente Saelemaekers: a Salerno il giocatore che Motta voleva

L'esterno belga finalmente ha fatto vedere le sue qualità, quelle per cui è stato preso e su cui Motta contava molto. Lo aveva chiamato in estate per convincerlo ad accettare e lo stesso Saelemaekers ...