Sabaudia Mondo dell’università e del lavoro | III edizione dell’incontro di orientamento all’Ist “Montalcini”

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 12 dicembre 2023)– Venerdi 15 dicembre 2023 dalle 14.30 alle 16.30 si terrà ala terzadel progetto: “Dal G. Cesare all’università e aldel: un ponte tra conoscenze e competenze – Pathway to university and the world of work”. Organizzato dalla scuola secondaria di II grado “R. L.” in via L'articolo Temporeale Quotidiano.