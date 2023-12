Russia-Ucraina | dalle conquiste-lampo di migliaia di km nei primi mesi allo stallo in cui nessuno prevale | le due velocità di un conflitto diventato risiko

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) A quasi due anni dal suo inizio, la guerra inè ormai divisibile in due conflitti così diversi – dal punto di vista operativo – da sembrare due guerre distinte, combattute da due eserciti evoluti – o involuti – in modo tale da essere quasi irriconoscibili da un anno all’altro. La “prima guerra” fu caratterizzata da avanzate rapide e ritirate repentine da entrambe le parti, oltre che da alcune delle battaglie urbane più sanguinose dalla fine della Seconda guerra mondiale. L’elastico degli attacchie delle ritirate tattiche spostò enormi territori in tre tranche: la prima di 70mila chilometri quadrati a favore di Mosca (per intendersi: quanto Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna messe insieme), poi a primavera 22mila e in autunno 18mila a favore di Kiev. Per fare un paragone, la catastrofica ritirata di Caporetto ci costò meno di 10mila ...