Rudy Guede | confermato il braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alla ex per le violenze Lui sui social | «Si va avanti | a testa alta»

Leggi su open.online

(Di martedì 12 dicembre 2023) Per, accusato di violenza e maltrattamenti ai danni dell’ex fidanzata e già condannato in passato per l’omicidio di Meredith Kercher, è statoildicondi 500 metri dall’ex 23enne. A deciderlo è stata la Gip di Viterbo Davina Poli che ha rigettato la richiesta dell’avvocato di, Alberto Mezzetti, di revocare la misura restrittiva. «Valuteremo se ricorrere al tribunale della libertà o se acquisire nuovi elementi di indagine da sottoporre al Gip», fa sapere il legale. Intanto,ha pubblicato un reel su Instagram con alcune foto e scrivendo nella descrizione: «Si vive e si va, sempre a...