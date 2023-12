Rottamazione quater | seconda rata entro 18 dicembre Come fare

Leggi su leggioggi

(Di martedì 12 dicembre 2023) E’ arrivata alla fine la proroga delle scadenze per. L’approvazione di un emendamento al decreto Anticipi convertito ha fatto slittare la prima e laal 182023 (anziché il 5). Si tratta del saldo agevolato dei vecchi debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In base al piano di definizione agevolata, il contribuente può estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. data quindi per certa la proroga dei pagamenti al prossimo 18 ...