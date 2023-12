Roma, tegola Dybala: ecco quando tornerà a disposizione

Laha perso Paulo Dybala . La partita dell'argentino contro la Fiorentina è durata soltanto venti minuti. Prima l'assist per la rete di Romelu Lukaku, poi il problema ai flessori della gamba ...

Roma, tegola Dybala: stop lungo! Aggiornamenti anche su Azmoun e Spinazzola Fantacalcio ®

Roma, tegola Dybala: ritorna nel 2024. Lukaku squalificato per una giornata ForzaRoma.info

La stagione surreale del Siviglia: dal trionfo di Budapest allo spettro della retrocessione in Liga

Il Siviglia sta vivendo uno dei momenti più difficile della propria stagione, come testimonia anche l'eliminazione dalla Champions League.

Lazio, Roma, Zeman e Chiellini: le ultimissime

Ho tanti dubbi l'unica certezza è Gila perché non ho alternative». In attacco dubbio Immobile-castellanos. Tegola per il tecnico della Roma José Mourinho che perde Paulo Dybala per almeno tre ...