Roma-Sheriff Tiraspol Europa League | 14-12-2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 12 dicembre 2023) Lache ha pareggiato 1-1 sul campo del Servette, solito gol di Lukaku che non è bastato per conquistare i tre punti, è tornata dalla trasferta svizzera con una buona notizia e una cattiva. Quella buona è che la qualificazione è arrivata con una giornata di anticipo, quella cattiva è che lo Slavia Praga InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lesione al flessore: Dybala stop di 3 settimane

...l'impegno di giovedì in Europa League con loTiraspol e cercheranno di strappare una convocazione per Bologna. Per Smalling, ormai lungodegente, arrivederci al 2024. Quello che la, ...

Trigoria: ripresa verso Roma-Sheriff 12.12.2023 » LaRoma24 LAROMA24

Calcio: Roma, lesione al flessore per Dybala, almeno tre settimane di stop

Roma, 12 dic. - (Adnkronos) - Il 2023 di Paulo Dybala è già concluso. Gli esami a cui è stato sottoposto il trentenne argentino hanno confermato una lesione al flessore della coscia sinistra che costr ...

Dybala, c’è lesione: ecco quante partite salta con la Roma

Dagli esami a cui è stato sottoposto il fantasista argentino arrivano brutte notizie per Mourinho: lo stop e i tempi di recupero ...