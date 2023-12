(Di martedì 12 dicembre 2023) Lasta provando a intavolare la trattativa per ildi contratto di José Mourinho e, nel corso delle ultime settimane sono...

News su Roma, prove di rinnovo con Mou

Rinnovo Mourinho, primi contatti: nodo sulla durata

di rinnovo in casatra la proprietà dei Friedkin e José Mourinho: primi contatti con gli intermediari per trovare una soluzionedi rinnovo in casatra la proprietà dei Friedkin e ...

Aerotaxi elettrici eVTOL, prove in sandbox ENAC poi voli tra Roma, Fiumicino e Giubileo 2025 Quadricottero News

Magistrato, concorso 400 posti: diario prove scritte gnewsonline.it

Roma, sedava le anziane per derubarle, al via il processo per la badante 48enne

Approfittava dello stato di incoscienza per rapinarle. In un caso, una 91enne sarebbe anche morta: la badante sarà giudicata il 22 dicembre ...

Regione Lazio, emendamenti a valanga sul Bilancio Rocca: maratona di Natale

La capogruppo Italia Viva: "Della riduzione della pressione fiscale il centrodestra aveva fatto un cavallo di battaglia in campagna elettorale ma alla ...