Roma | l’appello dei commercianti | “Riqualificare via Idrovore della Magliana”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 dicembre 2023) Idell’XI Municipio didenunciano le gravi condizioni di degrado presenti a via. Idenunciano il degrado di viaNella zona di via, aSud, il malcontento tra icresce di giorno in giorno a causamancanza di sicurezza e manutenzione che affligge la strada da anni. A sollevare il problema è Claudio Cocciatelli, membro attivo dell’AssociazioneViva, che ha recentemente incontrato rappresentanti di alcune attività commerciali lungo questo importante asse stradale. I ...