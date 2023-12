(Di martedì 12 dicembre 2023) Il Parco archeologico del Colosseo, nell'ambito di un progetto di studio e ricerca, ha riportato alla luce alcuni ambienti di una lussuosa domus di età tardo-repubblicana, di cui erano state scavate alcune strutture murarie nel 2018, e un tempo esistente esattamente nell'area in cui, in età augustea, vennero costruiti gli Horrea Agrippiana, i celebri magazzini lungo il vicus Tuscus (strada commerciale che collegava il porto fluviale sul Tevere e ilno) costruiti dal genero di Augusto, Marco Vipsanio Agrippa. Dietro gli Horrea, tra i magazzini e le pendici del collela domus si sviluppa su più piani, probabilmente articolata a terrazze e caratterizzata da almeno tre fasi edilizie, databili tra la seconda metà del II secolo a.C. e la fine del I secolo a.C. Distribuita intorno a un atrio/giardino, la domus presenta, ...

Scoperta una nuova domus a Roma, tra Foro e Palatino

. Un nuovo tassello per studiare e ammirare laantica. Il Parco archeologico del Colosseo, nell'ambito di un progetto di studio e ricerca, ha ... Una scopertache riporta alla luce ...

Roma, la straordinaria scoperta tra Foro romano e Palatino Liberoquotidiano.it

Roma-Fiorentina 1-1, Italiano: "Reazione straordinaria, obiettivo migliorare il settimo posto" Quotidiano Sportivo

Roma, al Colosseo scoperta nuova domus tra Foro Romano e Palatino

(LaPresse) Il Parco archeologico del Colosseo, nell’ambito di un progetto di studio e ricerca, ha riportato alla luce alcuni ambienti di una lussuosa domus di età tardo-repubblicana, ...

Consegnare la tua letterina dei desideri Nessun problema, Babbo Natale arriva alla Caffetteria Roma

Alla Caffetteria Roma crediamo che il Natale sia una festa per l'anima e questo evento è il nostro regalo per tutte le famiglie di Padova. Per prendere parte a questa avventura incantata, basta ...