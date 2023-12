Roma | inferno di fuoco nei garage | in fiamme 12 auto

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 dicembre 2023), 12 dicembre 2023 – La sala operativa dei Vigili deldel comando diha inviato, nella serata di ieri, in via Flaubert all’incrocio con via Andersen, le squadre 4/A e 9/A con l’scala, un’botte, il carroprotettori ed il carro teli, per l’incendio di 12vetture parcheggiate in alcunisituati sotto una palazzina di tre piani. Il personale dei Vigili delarrivato sul posto, ha immediatamente soccorso due persone che sono state affidate al 118, poi trasportate all’ospedale gemelli,. I pompieri hanno proceduto poi con lo sgombero dello stabile e con le operazioni di spegnimento dellevetture. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Sul posto il funzionario di guardia con ...