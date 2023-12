Roma esce dalla Via della Seta | Berlino entra nella Silicon Valley cinese

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 dicembre 2023) Colossi come Volkswagen ma anche medie imprese stanno perseguendo la strategia "In Cina per la Cina", costruire catene di fornitura locali per ripararsi da eventuali sanzioni Ue verso Pechino, mentre in Ue tagliano: "Localizziamo lì tutta la produzione". Un decoupling alla rovescia che rischia di indebolire il tessuto economico europeo