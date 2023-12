Roma | Dybala torna nel 2024 Le ultime su Azmoun

Leggi su seriea24

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Arrivano aggiornamenti importanti dall’infermeria in casa. E, purtroppo, non sono buone notizie. Paulotornerà nel. L’esito degli esami hanno evidenziato la lesione al flessore della coscia sinistra che costringerà l’attaccante a tre settimane di stop. Escluse invece lesioni al polpaccio destro per Serdar, mentre Leonardo Spinazzola ha riportato un sovraccarico alla coscia destra: da valutare per Bologna. Considerato il tipo di infortunio e i relativi tempi di recupero,salterà Bologna, Napoli e Juventus e dovrebbe rivedersi a disposizione soltanto per-Atalanta del 7 gennaio. Al Dall’Ara, senza lui e senza lo squalificato Lukaku, connon al meglio in attacco ci saranno Belotti ed El Shaarawy nel 3-5-2 ...