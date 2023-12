Roma | deserta l’asta per vendita dell’ex Penicillina

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 dicembre 2023) CRONACA DI– Ancora fumata nera per l’ex stabilimentosulla via Tiburtina a. Il sesto tentativo diale’ andato deserto nonostante la base delle offerte fosse fissato a circa 16 milioni 400 mila euro. Il valore catastale dei 4 ettari di terreno e dei diritti delle migliaia di metri di cubatura degli immobili ubicati nel quartiere di San Basilio a, era stimato in 30 milioni di euro, ma era anche stata calcolata una spesa di 5 milioni di euro per abbattere le strutture fatiscenti e per smaltire gli inerti. La base d’asta della prima gara era fissata a circa 26 milioni. All’esperimento deldel 7 dicembre scorso, la cifra che costituiva la base di partenza fosse di 10 milioni in meno, e’ stata considerata ancora alta e nessuno ...