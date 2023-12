Roma | “Aprite Polizia” | finti agenti armati di pistola rapinano famiglia rom

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 dicembre 2023) Rapina domenica mattina in un appartamento situato in Via Laurentina. Nel mirino unadi origini rom che è stata minacciata da una banda dipoliziotti. Ecco cosa è successo. Momenti di puro terrore quelli vissuti domenica mattina, 10 dicembre 2023, da una coppia di donne rom costrette, sotto la minaccia delle armi, a consegnare quanto di valore avevano in casa. Quattro in tutto i malviventi che hanno messo a segno il colpo-lampo: pettorina dellae volto travisato da una mascherina si sono fatti aprire la porta con la scusa di dover effettuare un controllo. Dopodiché sono entrati in azione. Purtroppo non c’era infatti nessun controllo, né tanto menodi: ma soltanto il gruppo criminale con la precisa volontà di svaligiare l’appartamento. E così è stato. Tenute sotto ...