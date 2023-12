Rogo Venere degli Stracci | confermati i domiciliari per clochard

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata rigettata, dal gup di Napoli Linda Comella, la richiesta di revocaarrestiper Simone Isaia ildi 32 anni condannato a quattro anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole di avere incendiato, all’alba dello scorso 12 luglio, la “”, l’opera di Michelangelo Pistoletto che era stata sistemata appena una quindicina di giorni prima in piazza Municipio, a Napoli. Nella sua richiesta di giudizio abbreviato l’avvocato Carla Maruzzelli, legale di Isaia, ha ribadito l’innocenza del 32enne e anche sottolineato un aspetto che ha ritenuto importante circa le cause dell’incendio: all’interno della struttura, ha scritto l’avvocato nella sua istanza, i vigili del fuoco hanno rinvenuto due latte: una di vernice ...