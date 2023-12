Rintracciata Roberta Cortesi | ma la famiglia è ancora in ansia Ecco perché

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 dicembre 2023), ma lain. La sorella vorrebbe andare in Spagna per capire cosa stia avvenendo, la 36enne sparita a Malaga (Spagna) il 25 novembre scorso, è stataed è riuscita per pochi attimi a parlare con la sorella ieri 11 dicembre. La sorella Alessandra Stieven ha raccontato al Corriere della Sera: «Alle 20.10 ho ricevuto la telefonata dal console, mi ha detto che avevano rintracciato, che stava bene e che era con un ragazzo». Alessandra ha poi chiamato la sorella, grazie al numero di telefono ottenuto dall’ambasciata: «Me lo ha mandato, lì avrei potuto parlare con. Abbiamo richiamato dal telefono di mia figlia». ...