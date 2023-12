Rifinitura a Milanello | vigilia di Newcastle-Milan | le ultime

Leggi su dailymilan

(Di martedì 12 dicembre 2023) Dall’allenamento di, pre, arrivano buone notizie per Stefano Pioli: anche oggi Rafa Leao e Noah Okafor lavorano in gruppo. Per il portoghese confermata la convocazione (domani a St. James’ Park dovrebbe scendere in campo dall’inizio) per lo svizzero invece decideranno l’allenatore e i suoi collaboratori al termine della seduta. In campo anche Ismael Bennacer, Davide Camarda e Jan-Carlo Simic, tutti e tre però non convocabili perché non presenti in Lista UEFA. Ilè sceso in campo sul rialzato alle spalle della palestra intorno alle ore 12, come da programmi. Leao è apparso sorridente, ha scherzato a lungo con I primavera Nsiala e Chaka Trorè, entrambi iscritti in Lista B e quindi arruolabili per il match di domani. Esercitazioni sulla ...