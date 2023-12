Riconosciuto e Denunciato il Pirata della Strada | Investì Coppia di Anziani e Fuggì

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 12 dicembre 2023) L'Aquila - "Dopo 4 Mesi l'Identificazione Grazie alle Telecamere e agli Appelli SocialNipote" Un automobilista di 75 anni, coinvolto in un incidente a Castel di Sangro in cuiunadi ultraottantenni per poi darsi alla fuga, è stato identificato eper omissione di soccorso. L'incidente avvenne nella via Porta Napoli mentre l'uomo, alla guida di una Ford Escort, si era immesso a tutta velocità dall'incrocio con via XX Settembre, travolgendo i dueche stavano attraversando. Nonostante uno dei passanti lo avesse redarguito per l'alta velocità in zona densa di turisti, l'automobilista approfittòconfusione, fermandosi solo brevemente per verificare le condizioni delle vittime, per poi riprendere la marcia senza aspettare soccorsi o autorità. Le ...