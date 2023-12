Richiesto in Premier League | assalto al Napoli già a gennaio

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il mercato non è ancora iniziato, ma ildeve stare attento già alle prime sirene estere:dalla. Questa sera ilscenderà in campo allo Stadio Maradona per sfidare il Braga. Il match è decisivo per ottenere l’accesso agli ottavi di finale di Champions. Tutta l’attenzione del, dunque, è focalizzata sul match di stasera che può essere un primo passo verso la svolta in una stagione complicata. CalciomercatodallaNonostante tra poche ore ilsi giochi una parte importante di stagione e il calciomercato non è ancora ripartito, le voci di mercato prendono sempre più piede in ...