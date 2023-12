Riapre la storica boutique Gucci in Monte Napoleone

Leggi su panorama

(Di martedì 12 dicembre 2023), ancora. La maison fiorentinale porte della storiadi viaa Milano, seconda via del lusso al mondo, seconda solo alla Fifth Avenue newyorkese, inaugurata per la prima volta nel 1951. Lo spazio rinnovato presenta elementi caratteristici dell’architettura meneghina in un ambiente essenziale progettato per riflettere la nuova estetica del direttore creativo Sabato Sarno. Abbandonato quindi lo sfarzo eclettico cui ci aveva abituati Alessandro Michele,inizia un nuovo capitolo, più fedele all’essenza della maison fondata nel 1921, e si fa pioniere di una nuova idea di moda più essenziale, dove l’autenticità prevale sulla tendenza. «La nuovapone al centro il valore cheattribuisce all'arte e al ...