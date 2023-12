Rete 6G | per il wireless avanza la ricerca TIMES | velocità ed efficienza come il cablato nell' industria

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) • Enti die aziende da cinque paesi europei collaborano per sviluppare reti a frequenze Terahertz, con prestazioni simultanee e affidabili ai livelli del via-cavo, superando il 5G • La migliorata, latenza, precisione e affidabilità della connessione diriesce a creare ecosistemi radio in grado di connettere dispositivi eterogenei in contestole • Cofinanziato dall'UE (budget 6 mln €), il progettoha una durata di tre anni ed è promosso da SNS-JU, partenariato che mira a facilitare la leadership europea nel 5G-6G Sviluppare un concept innovativo per la comunicazioneche superi i limiti delle attuali reti 5G, ottenendo prestazioni simili a quelle delle reti cablate in ambientele. Questa è la nuova frontiera delle ...