Kalashnikov e social a Marsiglia

... alla scorsa settimana risale l'ultima, con il fermo di 24 persone sospettate di appartenere ... fondatore di Conscience, probabilmente la più attivale associazioni impegnate a contrastare ...

Retata tra Paderno e Cormano, arrestato nella ex Simi: tentò omicidio al Villaggio Ambrosiano Il Notiziario

Rapine ed estorsioni tre arresti: tra le vittime un 14enne ilmattino.it

Retata dei Carabinieri sul Litorale, 7 arresti e 7 denunce

Nello specifico, una 18enne è stata notata dai militari in via dei Fabbri Navali, in atteggiamento sospetto, ed è stata fermata per un controllo e trovata in possesso di 22 dosi tra hashish e ...

Spaccio di droga, maxi retata: 121 indagati

La lotta allo spaccio di droga prosegue in tutta Italia. Maxi operazione dei carabinieri in molte provincie nostrane, con quella lecchese che non è stata da meno. Centoventuno avvisi di chiusura indag ...