Registro titolari | fisco off limits

Il 40% delle società non ha comunicato ialeffettivi in ritardo a soli sei giorni dalla scadenza dell'11 dicembre. Il dato emerge dal report "Campagna titolare... IA per ...

Registro dei titolari effettivi sospeso dal TAR del Lazio - DB Diritto Bancario

Sospeso fino al 27 marzo 2024 l'obbligo di Comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese Camera di Commercio di Genova

Azioni Erg, vendere dopo il downgrade di Morgan Stanley

La mancata rottura di una resistenza fa scattare prese di beneficio su Erg. Cosa fare dopo il taglio del rating Ecco la view degli analisti sul titolo dell'utility italiana.

Btp future: negativa solo una discesa sotto i 113,90 punti

Nella seduta di lunedì 11 dicembre il Btp future (scadenza marzo 2024) ha subito una veloce correzione ed è sceso fino ad un minimo intraday di 115,81 punti.