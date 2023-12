(Di martedì 12 dicembre 2023)promette che "", il nuovo kolossal prodotto da Netflix,ledi, il nuovo kolossal diretto dae prodotto da Netflix, era stato inizialmente concepito come pitch per la saga di. E proprio a questo proposito, durante un'intervista con IGN,ha dichiarato che illedi". "Sotto molti aspetti è meglio per ilche alla fine lo abbia dovuto girare al di fuori dell'universo di, ...

Nicolas Cage nella prima foto di The Surfer, un nuovo thriller psicologico di Lorcan Finnegan

... Alexander Bertrand (Australian Gangster), Justin Rosniak (Last King of the Cross), Rahel Romahn (Furiosa: A Mad Max Saga), Finn Little (Yellowstone), e Charlotte Maggi (- Part One: A ...

Rebel Moon, Zack Snyder: "Il film infrangerà le regole di Star Wars" Movieplayer

Zack Snyder: "Oppenheimer miglior film del 2023, Rebel Moon 2 è il mio Dunkirk" Everyeye Cinema

Zack Snyder: "Oppenheimer miglior film del 2023, Rebel Moon 2 è il mio Dunkirk"

Il regista ha omaggiato l'amico Christopher Nolan eleggendo Oppenheimer il miglior film del 2023 e anticipando nuovi dettagli su Rebel Moon 2.

Quando esce Rebel Moon in Italia Cambia la data su Netflix

La piattaforma di streaming on demand Netflix ha anticipato la data d'uscita di Rebel Moon anche in Italia, ecco quando arriverà.