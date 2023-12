Raw 11 12 2023 CM Punk decision’s

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 12 dicembre 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland, Ohio. Lo show inizia con Jey Uso che prende subito la parola. Da il benvenuto ai fan, poi dice che è felice di avere CMnell’arena. Poi dice che Drew McIntyre non è onesto e risolverà i suoi problemi con lui. Lo scozzese lo ferma avvicinandosi al ring, poi dice che Jey deve farla finita di cercare un po’ di popolarità nel backstage e chepuò firmare benissimo per SmackDown e il GM Nick Aldis dato che nessuno lo vuole a Raw. Dice di sapere il motivo per cui Sami Zayn si trova a casa, e la cosa gli dispiace. Poi rivolgendosi nuovamente a Jey, concorda che gli deve uno scusa, ma se qualcuno fa del male a uno dei suoi familiari è doveroso vendicarsi. Poi Jey chiede di iniziare il loro incontro. Jey Uso vs. Drew McIntyre ...