Rai3 apre La Biblioteca dei Sentimenti

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 12 dicembre 2023) LadeiQuindici puntate, quindici: dalla felicità alla nostalgia, dalla rabbia alla paura. È “Ladei”, il nuovo programma diin onda a partire dal 18 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle 15.20. In ogni puntata lo scrittore Maurizio De Giovanni e Greta Mauro raccontano i grandidell’umanità attraverso i libri, insieme a un cast di nove millennial: ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni, che arricchiscono la discussione in studio con il loro punto di vista. Alla presentazione dei palinsesti, era stato annunciato per tale slot, invece, il ritorno di Per un Pugno di Libri, con De Giovanni alla conduzione. Nel corso del dibattito vengono analizzati tre testi (un grande classico, un romanzo ...