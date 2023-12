News su Raggiunto traguardo 100.000 feste di compleanno celebrate da McDonald's

Grande successo per la 24esima edizione del mercatino natalizio

...Cottini e Sandra Garavaglia " in questi anni abbiamoobiettivi non facili per un piccolo centro turistico come il nostro . L'intento è di ritrovarci nel 2024 per festeggiare il...

Trenitalia France: raggiunto il traguardo di 2 milioni di passeggeri Clickmobility.it - Mobilità e trasporto pubblico

Trenitalia France, raggiunto il traguardo di 2 milioni di passeggeri Ferrovie.info

Raggiunto traguardo 100.000 feste di compleanno celebrate da McDonald's

MILANO (ITALPRESS) – Un luogo dove celebrare importanti traguardi e godere momenti di svago. McDonald’s si conferma sempre più una delle ...

Elis, Gagliardi: "Giovanili al completo, adesso alziamo il livello"

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se ...