Radio Rai 1 in diretta da Scheggino 

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 12 dicembre 2023) Scheggino 11/12/2023 – Oggi Rai1 ha scelto come tappa per la suaScheggino, il cuore della Valnerina. Il conduttore itinerante è arrivato in piazza Urbani per trasmettere inda Piazza Urbani, biglietto da visita di Scheggino. Il programma “il pomeriggio di1” con Massimo Giraldi, Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi, si collega al suo interno con i territori. Unasui territori, che fa da promozione, da vetrina per tutti gli angoli d’ Italia. Un modo per accendere i microfoni tra la gente, disegnando agli ascoltatori il posto, facendolo immaginare agli ascoltatori, e parlando di tradizioni, cultura, dialetto. Scheggino è uno scrigno nel verde, con i suoi tanti musei, bellezze, vicoli. Ivan Cardia ha visitato tutto il borgo scoprendo tanti dettagli che ha ...