Questura di Firenze | nuovi dirigenti a Sisco e polizia amministrativa Gli altri movimenti

Il Questore, Maurizio Auriemma, ha incontrato in via Zara i due funzionari della Polizia di Stato che presteranno servizio nella Questura fiorentina. Si tratta del Primo Dirigente della Polizia di Stato Cristina Miller e del Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Cosimo Romano

Non risponde da un mese al telefono: trovato morto in casa

Nel primo pomeriggio di martedì 12 dicembre, su segnalazione della sorella che vive in provincia die che non lo sentiva da circa un mese, una pattuglia della Squadra Volanti dellaè intervenuta in via Garibaldi nell'abitazione di un 83enne che viveva da solo. Nessuno ha risposto al ...

Si tratta del primo dirigente della polizia di Stato Cristina Miller e del vice questore aggiunto Cosimo Romano. La Dott.ssa Miller da ieri ha infatti assunto la dirigenza della Divisione Polizia ...

