Questura di Caserta | la Polizia di Stato ricorda la “giornata dedicata agli scomparsi”

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 12 dicembre 2023). Nelladi oggi, 12 dicembre, ricorre la “”, iniziativa di sensibilizzazione sul fenomeno, la cui divulgazione è stata sottolineata dal Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse. Ladi, attraverso le articolazioni dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dellae dei Commissariati di pubblica sicurezza, assicura le attività di verifica delle informazioni e ricerca delle persone scomparse. Le segnalazioni di persone scomparse, tramite numero di emergenza 113 o gli Uffici denunce, vengono immediatamente comunicateequipaggi in servizio di controllo del territorio per l’attivazione delle ricerche. Ruolo centrale nel ...