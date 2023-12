Questo non è un pettirosso rimasto incollato su un tetto in Trentino

Leggi su facta.news

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il 12 dicembre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare una foto pubblicata il 20 aprile 2023 su Facebook in cui si vede un uccellino in piedi su un tavolo bianco con dei cartoni attaccati sotto le zampe con lo scotch. L’immagine è accompagnata da un commento: «Nella Val di Sole, in, mettono la colla sui tetti per far morire di stenti gli uccellini, colpevoli di cibarsi delle mele della valle». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Ilraffigurato nella foto è stato salvato a fine ottobre 2020 dal Centro toscano recupero avifauna selvatica (Cetras) di Empoli dopo essere stato ritrovato a bordo di una strada della cittadina toscana. L’uccello, aveva raccontato all’epoca il Cetras sulla propria pagina Facebook pubblicando la foto oggetto ...