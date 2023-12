«Quel ragazzo perseguita mia figlia» «No | non è vero» | e il giudice impone il braccialetto elettronico ai due giovani

Leggi su open.online

(Di martedì 12 dicembre 2023) Una donna di Marsala, separata dal marito e con tre figli, ha presentato una denuncia nei confronti del fidanzato di sua16enne. «Ha una relazione malata, è oppressa dalla gelosia patologica del suo. Lui è ossessivo e compulsivo, l’ha isolata dagli amici, la controlla ovunque e spesso la obbliga a saltare la scuola. È entrato persino nel registro. Lei non lo capisce, ma io ho paura», ha detto. E il, fa sapere Repubblica, ha deciso di imporre ilsia a lui che a lei. Oltre al divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla fidanzata e di contattarla con qualsiasi mezzo. La 16enne, studentessa di un istituto tecnico, però ha negato tutto: «Noi andiamo d’accordissimo. Sì, ogni tanto abbiamo qualche battibecco ma non come dice ...