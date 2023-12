Quanta ignoranza! | Mamme nella media | lo sfogo dopo la risposta imbarazzante

(Di martedì 12 dicembre 2023) A Reazione a Catena tornano le. Il nuovo trio che sta appassionando i telespettatori del preserale di Rai 1. La nuova squadra che si gioca la vittoria finale di fatto ha esordito con un record amaro: il montepremi di 72.000 euro accumulato dalleil giorno 11 dicembreloro prima puntata a Reazione a catena è il più basso di questa edizione. E così imtamente le tre protagoniste di queste ultime due puntate di Reazione a catena sono subito state messe nel mirino dai telespettatori che su Twitter si sono scatenati nel corso della puntata di martedì 12 dicembre. Addirittura c'è chi segue il programma "solo per gli sfidanti". Una vera e propria dichiarazione di guerra. Ma non finisce qui. Le concorrenti infatti ...

Le 50 frasi più profonde e per riflettere sulla violenza contro le donne

... per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'in cui l'avete lasciata, per la ... - Giovanni Paolo II, papa "violenza c'è nei confronti delle donne! Basta! Ferire una donna è ...

Quel nazista applaudito in Canada. È ignoranza sulle "terre di sangue" La Nuova Bussola Quotidiana

Carpi, crocifisso rimosso dalle scuole Quanta ignoranza Liberoquotidiano.it

Vendite auto sportive termiche alle stelle perchè si teme l'elettrico: 'Troppa ignoranza'

Gli amanti delle auto sportive termiche stanno acquistando in massa i modelli delle case più note: temono l'avvento dell'auto elettrica.

Capezzeja come ‘nu ciucce

Quanti morti ha fatto l’ignoranza, l’ignoranza di chi comanda. Basta dissertazioni storiche e passiamo al racconto di un signore che da contadino e poi impiegato alle poste, quell’anno gli“scappò” di ...