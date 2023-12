Quando scatta il cambiamento Sottocorona | Precipitazioni consistenti

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Come ogni mattina, Paoloha diffuso l'ultimo bollettino meteo in diretta su La7. Stando alle parole dell'esperto, almeno per la giornata di oggi, la situazione non sarà molto diversa da quella già descritta in precedenza. Ma capiamo che tempo ci aspetta. "Quelle nuvole che abbiamo visto a Ovest vengono dall'Atlantico e non portano aria fredda, ma nuvole e qualche precipitazione, sempre debole, c'è stata ieri e, in qualche modo, ci sarà anche oggi": così ha esordito il meteorologo, ospite nello studio di Omnibus, il programma mattutino di politica e di attualità. Oggi "si ripete quello schema dei fenomeni piuttosto intensi al di là dell'arco alpino. Sull'arco alpino leovviamente nevose. Quest'area che arriva dall'Atlantico è anche piuttosto attiva sulla Francia e sulla Svizzera". Diversa, però, la situazione nella ...