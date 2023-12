“Quando passando accanto a una finestra ho avuto il desiderio di volare giù | ho deciso di curarmi Il telefono ha smesso di squillare | mi sono trovato solo” | la confessione di Giovanni Ciacci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) “Non sto bene, è stato un anno davvero difficile, ilhadi, miridae nella mia menteapparsi i mostri. In questo momento l’HIV è passata in secondo piano, ora sto combattendo contro la depressione”, inizia così il racconto diin un’intervista al Riformista. Costumista e volto noto del piccolo schermo, da cui è finito fuori dopo la discussa partecipazione come concorrente al “Grande Fratello Vip“: “Hoil coraggio di parlarne e di, non è facile, la depressione è subdola e ti annienta. Ho passato anche 15 giorni a letto alzandomiper mangiare e andare in bagno. Hopensieri brutti, ...